Десять обстрілів на Донбасі: поранено українського військового
Фото: бойовики на Донбасі десять разів відкривали вогонь (facebook.com/mod mil rus)
З початку доби в районі проведення операції Об'єднаних сил бойовики Російської Федерації десять разів відкрили вогонь по позиціях українських військових. Унаслідок обстрілів отримав поранення військовий.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу ООС.
Окупанти відкривали вогонь з кулеметів, гранатометів, артилерії та стрілецької зброї.
Вони обстрілювали позиції ЗСУ:
- у напрямку Водяного - 4 рази;
- двічі поблизу Попасної;
- у бік Катеринівки;
- недалеко від Новозванівки;
- в околицях Причепилівки.
"Унаслідок дій ворога один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Воїн знаходиться в лікувальному закладі. Стан його здоров'я - задовільний", - йдеться в повідомленні.
З початку доби, 24 січня, порушень не зафіксовано.
Нагадаємо, 22 січня унаслідок обстрілів з боку проросійських бойовиків на Донбасі був поранений військовий.