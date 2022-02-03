Бойовики на Донбасі обстріляли КПВВ, використовували безпілотники і заборонену зброю

Бойовики на Донбасі чотири рази порушили режим припинення вогню за минулу добу, 2 лютого. Цього разу крім обстрілів українських військових, окупанти обстріляли КПВВ, застосовували зброю, заборонену "Мінськом" і скидали міни за допомогою безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу штабу ООС.

Окупанти здійснили обстріл контрольного пункту в'їзду-виїзду "Гнутове" в Донецькій області. Більш того, для обстрілу гуманітарного дорожнього коридору, що проходить через КПВВ, противник застосував безпілотний літальний апарат, з якого скинув постріл ВОГ-17.

Також у напрямку Талівки окупанти вели вогонь з ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

У районі Пісків противник здійснив обстріл позицій українських захисників з ручних протитанкових гранатометів.

У районі Водяного в Донецькій області російські найманці відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру і станкових протитанкових гранатометів.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил внаслідок дій ворога за 2 лютого немає.

Також зазначається, що українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння.

"Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними", - підкреслили в штабі ООС.