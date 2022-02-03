ru ua
Чт, 03 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Бойовики на Донбасі обстріляли КПВВ, використовували безпілотники і заборонену зброю

Новость на русском →
Україна, Четвер 03 лютого 2022 07:40
Бойовики на Донбасі обстріляли КПВВ, використовували безпілотники і заборонену зброю Фото: бойовики 4 рази порушили "тишу" 2 лютого (facebook com/mod.mil.rus)
Автор: Наталья Скороход

Бойовики на Донбасі чотири рази порушили режим припинення вогню за минулу добу, 2 лютого. Цього разу крім обстрілів українських військових, окупанти обстріляли КПВВ, застосовували зброю, заборонену "Мінськом" і скидали міни за допомогою безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу штабу ООС.

Окупанти здійснили обстріл контрольного пункту в'їзду-виїзду "Гнутове" в Донецькій області. Більш того, для обстрілу гуманітарного дорожнього коридору, що проходить через КПВВ, противник застосував безпілотний літальний апарат, з якого скинув постріл ВОГ-17.

Також у напрямку Талівки окупанти вели вогонь з ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

У районі Пісків противник здійснив обстріл позицій українських захисників з ручних протитанкових гранатометів.

У районі Водяного в Донецькій області російські найманці відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру і станкових протитанкових гранатометів.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил внаслідок дій ворога за 2 лютого немає.

Також зазначається, що українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння.

"Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними", - підкреслили в штабі ООС.

Нагадаємо, що 1 лютого окупанти обстріляли Мар'їнку та Піски. Обстріли велися з гранатометів та стрілецької зброї.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донбас
NEWS
Договір про ЗВТ та зустріч із Зеленським: чого чекати від візиту Ердогана до України
Договір про ЗВТ та зустріч із Зеленським: чого чекати від візиту Ердогана до України
DAILY
Ударний округ. Навіщо Кличко депутатський мандат у Чернігові та чи відповість "Слуга народу"
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Ударний округ. Навіщо Кличко депутатський мандат у Чернігові та чи відповість "Слуга народу"