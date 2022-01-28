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На Донбасі з початку доби зберігається "тиша"

Автор: Сергій Пишкін

З початку доби в районі проведення ООС, бойовики Російської Федерації не порушували "тишу". Ситуація залишається контрольованою.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ООС.

"Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації порушень режиму припинення вогню не зафіксовано", - відзначає пресслужба.

Українські військові й надалі контролюють ситуацію й продовжують виконувати завдання з відсічі й стримування збройної агресії з боку Росії.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що протягом доби 27 січня бойовики Росії двічі порушили режим припинення вогню.

Також, 25 січня внаслідок обстрілів на Донбасі були поранені двоє українських військових.

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