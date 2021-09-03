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На Донбасі з початку доби зберігається "тиша"

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Донбас, П'ятниця 03 вересня 2021 17:24
На Донбасі з початку доби зберігається "тиша" Фото: на Донбасі з початку доби зберігається "тиша" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У п'ятницю, 3 вересня, в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі не було зафіксовано жодного ворожого обстрілу. Ситуація контролюється українськими військовими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС.

"З початку цієї доби порушень режиму припинення вогню не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

При цьому в штабі додали, що піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували більше 2 гектарів території і передали на знищення 95 вибухонебезпечних предметів. Також повністю відновили два пошкоджених будинки.

"Українські військові контролюють ситуацію з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в районі проведення операції Об'єднаних сил", - йдеться в повідомленні.

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