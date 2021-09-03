На Донбассе с начала суток сохраняется "тишина"

В пятницу, 3 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе не было зафиксировано ни одного вражеского обстрела. Ситуация контролируется украинскими военными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС .

"С начала этих суток нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - говорится в сообщении.

При этом в штабе добавили, что пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали более 2 гектаров территории и передали на уничтожение 95 взрывоопасных предметов. Также полностью восстановили два поврежденных дома.

"Украинские военные контролируют ситуацию с отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в районе проведения операции Объединенных сил", - говорится в сообщении.