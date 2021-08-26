На Донбасі з початку доби зберігається "тиша"

У четвер, 26 серпня, в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі не було зафіксовано жодного ворожого обстрілу. Ситуація контролюється українськими військовими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС .

"З початку цієї доби, 26 серпня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

При цьому в штабі зазначили, що піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували понад 6 гектарів території і передали на знищення 134 вибухонебезпечних предмети.

"Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення операції об'єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації і дотримуються режиму припинення вогню", - додали в штабі.