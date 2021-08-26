На Донбассе с начала суток сохраняется "тишина"

В четверг, 26 августа, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе не было зафиксировано ни одного вражеского обстрела. Ситуация контролируется украинскими военными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС .

"С начала этих суток, 26 августа, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано", - говорится в сообщении.

При этом в штабе отметили, что пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали более 6 гектаров территории и передали на уничтожение 134 взрывоопасных предмета.

"Украинские воины контролируют ситуацию в районе проведения операции объединенных сил с отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации и соблюдают режим прекращения огня", - добавили в штабе.