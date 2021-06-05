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На Донбасі з початку доби зберігається режим "тиші"

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Донбас, Субота 05 червня 2021 18:06
На Донбасі з початку доби зберігається режим "тиші" Фото: на Донбасі з початку доби зберігається "тиша" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

На Донбасі у суботу зберігається режим "тиші". З боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомляє прес-центр штабу Операції Об'єднаних сил у Facebook.

"З початку доби в районі проведення операції Об'єднаних сил порушень режиму припинення вогню не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

У штабі зазначили, що підрозділи Збройних сил України знаходяться на позиціях і дотримуються зобов'язань щодо всеосяжного режиму припинення вогню, які були досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи.

Крім того, в районі проведення ООС продовжують виконувати завдання інші складові сил сектору безпеки.

Сьогодні піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували близько 2 гектарів території та передали на знищення 96 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, за минулу добу, 4 червня, бойовики двічі обстрілювали українські позиції на Донбасі. В результаті ворожих обстрілів жоден український військовий не постраждав.

Крім того, в ОБСЄ нарахували майже 80 порушень за 3 червня. Там чули вибухи і постріл зі стрілецької зброї.

Раніше повідомлялося, що бойовики на Донбасі ховають озброєння і відпрацьовують деякі маневри. Їх підрозділи вчать висуватися з технікою і озброєнням в райони оперативного призначення.

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