На Донбасі з початку доби зберігається режим "тиші"
На Донбасі у суботу зберігається режим "тиші". З боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано порушень режиму припинення вогню.
Про це повідомляє прес-центр штабу Операції Об'єднаних сил у Facebook.
"З початку доби в районі проведення операції Об'єднаних сил порушень режиму припинення вогню не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.
У штабі зазначили, що підрозділи Збройних сил України знаходяться на позиціях і дотримуються зобов'язань щодо всеосяжного режиму припинення вогню, які були досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи.
Крім того, в районі проведення ООС продовжують виконувати завдання інші складові сил сектору безпеки.
Сьогодні піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували близько 2 гектарів території та передали на знищення 96 вибухонебезпечних предметів.
Нагадаємо, за минулу добу, 4 червня, бойовики двічі обстрілювали українські позиції на Донбасі. В результаті ворожих обстрілів жоден український військовий не постраждав.
Крім того, в ОБСЄ нарахували майже 80 порушень за 3 червня. Там чули вибухи і постріл зі стрілецької зброї.
Раніше повідомлялося, що бойовики на Донбасі ховають озброєння і відпрацьовують деякі маневри. Їх підрозділи вчать висуватися з технікою і озброєнням в райони оперативного призначення.