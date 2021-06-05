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На Донбасі гримлять вибухи і постріли: ОБСЄ нарахувала 79 порушень за добу

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Україна, Субота 05 червня 2021 04:24
На Донбасі гримлять вибухи і постріли: ОБСЄ нарахувала 79 порушень за добу Фото: ОБСЄ на Донбасі нарахувала 79 порушень (facebook.com/oscesmm)
Автор: Наталья Скороход

На Донбасі Організація з безпеки і співробітництва в Європі продовжує фіксувати порушення режиму припинення вогню. За 3 червня спостерігачі зі СММ ОБСЄ зафіксували 79 таких порушень.

Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ за 4 червня.

За інформацією ОБСЄ, всі порушення режиму припинення вогню відбулися в Донецькій області. Там зафіксували численні постріли і 4 вибухи невизначеного походження.

Більшість порушень сталося в районах поблизу Донецької фільтрувальної станції та в районі селища Широкине.

У районі ДФС спостерігачі чули постріли зі стрілецької зброї. А біля Широкиного спостерігачі чули вибухи від боєприпасів.

"У Луганській області Місія не зафіксувала порушень режиму припинення вогню", - йдеться у звіті ОБСЄ за 4 червня.

Відзначимо, що у Пісках знову чутні постріли. Бойовики відкрили вогонь після недовгої тиші.

Раніше повідомлялося, що в результаті бойових дій на Донбасі гинуть і пропадають діти. За даними ОБСЄ, з 2014 року 240 дітей втратили життя, сотні з них отримали поранення, а пропали безвісти 56 дітей.

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