На Донбасі гримлять вибухи і постріли: ОБСЄ нарахувала 79 порушень за добу
На Донбасі Організація з безпеки і співробітництва в Європі продовжує фіксувати порушення режиму припинення вогню. За 3 червня спостерігачі зі СММ ОБСЄ зафіксували 79 таких порушень.
Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ за 4 червня.
За інформацією ОБСЄ, всі порушення режиму припинення вогню відбулися в Донецькій області. Там зафіксували численні постріли і 4 вибухи невизначеного походження.
Більшість порушень сталося в районах поблизу Донецької фільтрувальної станції та в районі селища Широкине.
У районі ДФС спостерігачі чули постріли зі стрілецької зброї. А біля Широкиного спостерігачі чули вибухи від боєприпасів.
"У Луганській області Місія не зафіксувала порушень режиму припинення вогню", - йдеться у звіті ОБСЄ за 4 червня.
Відзначимо, що у Пісках знову чутні постріли. Бойовики відкрили вогонь після недовгої тиші.
Раніше повідомлялося, що в результаті бойових дій на Донбасі гинуть і пропадають діти. За даними ОБСЄ, з 2014 року 240 дітей втратили життя, сотні з них отримали поранення, а пропали безвісти 56 дітей.