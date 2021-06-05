Бойовики обстріляли Піски та Новгородське: били з мінометів

За минулу добу бойовики на Донбасі двічі порушили режим припинення вогню. 4 червня вони обстрілювали позиції ООС в Донецькій області.

Про це повідомляє прес-служба штабу ООС у Facebook.

Бойовики вели обстріл по позиціях наших військових недалеко від населених пунктів Піски і Новгородське в Донецькій області. В ООС уточнюють, що окупанти відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру.

В ООС повідомляють, що за минулу добу в лавах українських воїнів не було ані поранених, ані вбитих.

"Бойових втрат серед наших захисників немає", - йдеться в повідомленні.

Також станом на сьогоднішній ранок, 5 липня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Про факти порушень з боку бойовиків українська сторона СЦКК оперативно повідомила СММ ОБСЄ.

"Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил і дотримуються режиму припинення вогню", - зазначили в ООС.