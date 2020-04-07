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На Донбасі від початку доби дотримуються режиму "тиші"

Новини » Надзвичайні події     07.04.2020 - 14:05
На Донбасі від початку доби дотримуються режиму "тиші"
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Підрозділи Об’єднаних сил повністю контролюють ситуацію на лінії розмежування

Від початку доби, станом на 12:00, бойовики не порушували режим тиші на лінії бойового зіткнення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони України.

Як повідомляється, підрозділи Об’єднаних сил повністю контролюють ситуацію на лінії розмежування та дотримуються режиму. Військовослужбовці готові дати належну відсіч російським окупантам у разі ворожої збройної активності.

Нагадаємо, у районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі 6 квітня збройні формування Російської Федерації провели вісім обстрілів у бік українських позицій.

Також українські військові на Донбасі 5 квітня збили російський безпілотник "Застава" Bird Eye 400, який з 2012 року виробляється на території Російської Федерації.

Крім того, РБК-Україна раніше повідомляло, що російські окупаційні адміністрації продовжують приховувати факти поширення коронавірусу на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях.

Раніше у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України заявили, що діагностика коронавіруса в ОРДЛО проводитися для представників окупаційної адміністрації та військових.

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