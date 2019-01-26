На Донбасі з початку доби обстрілів не зафіксовано

Ілюстративне фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Ситуація залишається під контролем українських Збройних сил

У зоні проведення Операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі з початку поточної доби, 26 січня 2019 року, обстрілів з боку проросійських бойовиків не зафіксовано. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення спікера Міністерства оборони України Дмитра Гуцуляка.

За інформацією міністерства оборони, від початку цієї доби, станом на 11 годину, не зафіксовано жодного обстрілу з боку російсько-окупаційних військ на лінії бойового зіткнення.

"Обстановка в районі відсічі та стримування збройної агресії Росії на території Донбасу є контрольованою нашими героями зі складу підрозділів Об’єднаних сил", - додав Гуцуляк.

Раніше повідомлялось, що в Донецькій області виявили арсенал боєприпасів. На даху нежитлового приміщення було знайдено 30 РПГ-7, 20 гранат Ф-1, майже 3 тис. набоїв 5,45 мм та 7,62 мм.

Нагадаємо, за минулу добу бойовики 8 разів порушили перемир’я на Донбасі. Розвідка повідомляє, що 25 січня було знищено 4 російських окупанти, ще 5 отримали поранення.