ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Бойовики за добу 8 разів порушили перемир’я на Донбасі

Новини » Суспільство    26.01.2019 - 08:18
Бойовики за добу 8 разів порушили перемир’я на Донбасі
Ілюстративне фото (facebook.com/pressjfo.news)

Зафіксовано використання озброєння, забороненого Мінськими угодами

У районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) протягом минулої доби, 25 січня 2019, бойовики на Донбасі 8 разів порушили режим припинення вогню та застосували заборонену Мінськими угодами зброю. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-центр ООС.

В районі селища Катеринівка російські окупаційні війська вели вогонь з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та з ПТРК. Також двічі було зафіксовано обстріл населеного пункту Широкине з гранатометів та великокаліберної зброї. 

В районі населеного пункту Опитне та селища Невельське бойовики вели вогонь зі стрілецької зброї. Поблизу міста Мар’їнка бойовики застосували великокаліберні кулемети, стрілецьку зброю та гранатомети різних систем. 

Поблизу селища Станиця Луганська бойовики застосували великокаліберні кулемети, а поблизу населеного пункту Жовте бойовики вели вогонь з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів.

"Внаслідок злочинних обстрілів російсько-окупаційних військ один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув та четверо отримали поранення", - повідомили в штабі ООС.

Також розвідка повідомляє, що 25 січня було знищено 4 російських окупанти, ще 5 отримали поранення. Також було знищено БМП-1 окупаційних військ.

"Протягом поточної доби ворог вогонь не відкривав", - розповіли в штабі ООС.

Бойовики за добу 8 разів порушили перемир’я на Донбасі

Нагадаємо, на Донбасі перехопили безпілотник бойовиків. Військові за допомогою радіотехнічних засобів виявили безпілотний літальний апарат та з застосуванням засобів радіотехнічної боротьби посадили БПЛА.

Глави МЗС Чехії та Данії наступного тижня відвідають Донбас ДСНС в 2018 році відновила майже 600 будинків на Донбасі, - Чечоткін
Новини України ООСДонбас
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся