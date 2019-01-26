Бойовики за добу 8 разів порушили перемир’я на Донбасі

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Зафіксовано використання озброєння, забороненого Мінськими угодами

У районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) протягом минулої доби, 25 січня 2019, бойовики на Донбасі 8 разів порушили режим припинення вогню та застосували заборонену Мінськими угодами зброю. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-центр ООС.

В районі селища Катеринівка російські окупаційні війська вели вогонь з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та з ПТРК. Також двічі було зафіксовано обстріл населеного пункту Широкине з гранатометів та великокаліберної зброї.

В районі населеного пункту Опитне та селища Невельське бойовики вели вогонь зі стрілецької зброї. Поблизу міста Мар’їнка бойовики застосували великокаліберні кулемети, стрілецьку зброю та гранатомети різних систем.

Поблизу селища Станиця Луганська бойовики застосували великокаліберні кулемети, а поблизу населеного пункту Жовте бойовики вели вогонь з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів.

"Внаслідок злочинних обстрілів російсько-окупаційних військ один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув та четверо отримали поранення", - повідомили в штабі ООС.

Також розвідка повідомляє, що 25 січня було знищено 4 російських окупанти, ще 5 отримали поранення. Також було знищено БМП-1 окупаційних військ.

"Протягом поточної доби ворог вогонь не відкривав", - розповіли в штабі ООС.

Нагадаємо, на Донбасі перехопили безпілотник бойовиків. Військові за допомогою радіотехнічних засобів виявили безпілотний літальний апарат та з застосуванням засобів радіотехнічної боротьби посадили БПЛА.