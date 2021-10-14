На Донбасі з початку доби бойовики не порушували режим "тиші"
Фото: з початку доби окупанти дотримуються на Донбасі "тиші" (facebook.com/mod.mil.rus)
З початку доби 14 жовтня на Донбасі зберігається режим припинення вогню. Ситуація на лінії розмежування залишається контрольованою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр штабу Операції Об'єднаних сил.
"Протягом поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.
У штабі підкреслили, що ситуація в районі проведення ООС залишається контрольованою.
"Українські підрозділи продовжують виконувати певні завдання з відбиття та стримування збройної агресії Російської Федерації", - додали військові.