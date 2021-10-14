ru ua
Чт, 14 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

На Донбассе с начала суток боевики не нарушали режим "тишины"

Новина українською →
Донбасс, Четверг 14 октября 2021 17:34
На Донбассе с начала суток боевики не нарушали режим "тишины" Фото: с начала суток оккупанты соблюдают на Донбассе "тишину" (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Дмитрий Кузнецов

С начала суток 14 октября на Донбассе сохраняется режим прекращения огня. Ситуация на линии разграничения остается контролируемой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"В течение текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - говорится в сообщении.

В штабе подчеркнули, что ситуация в районе проведения ООС остается контролируемой.

"Украинские подразделения продолжают выполнять определенные задачи по отражению и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации", - добавили военные.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донбасс ООС
NEWS
У Зеленского допускают поступление двух траншей МВФ до конца года
У Зеленского допускают поступление двух траншей МВФ до конца года
DAILY
Красные линии. Что происходит в китайской экономике и почему это важно Украине
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Красные линии. Что происходит в китайской экономике и почему это важно Украине