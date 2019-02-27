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На Донбасі від ранку під час обстрілів був поранений український військовий

Новини » Суспільство    27.02.2019 - 07:31
На Донбасі від ранку під час обстрілів був поранений український військовий
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Зранку 27 лютого бойовики двічі обстріляли українські позиції

На Донбасі внаслідок обстрілів бойовиків від початку доби середи, 27 лютого, один український військовий дістав поранення. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-центр операції Об'єднаних сил (ООС).

Зазначається, що противник від початку поточної доби двічі обстріляв наші позиції у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":

  • з мінометів калібру 120 мм та ручних протитанкових гранатометів - у районі населеного пункту Водяне;
  • зі стрілецької та снайперської зброї - поблизу села Гнутове.

Що стосується минулої доби, 26 лютого, бойовики 11 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ, при цьому заборонене мінськими угодами озброєння використовувалось дев'ять разів.

"Також російсько-окупаційні війська вели вогонь по позиціях підрозділів Об'єднаних сил із бойових машин піхоти, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - заначили в ООС.

Внаслідок обстрілів троє українських військовослужбовців отримали поранення. Підрозділи ООС відповідали на ворожий вогонь застосуванням усіх наявних чергових вогневих засобів.

"За даними розвідки, 26 лютого було поранено 9 окупантів. Крім того, знищено одну одиницю військової техніки противника", - зазначили в прес-центрі.

 

Нагадаємо, на Донбасі минулої доби, 26 лютого, внаслідок обстрілів з боку бойовиків троє українських військовослужбовців отримали поранення.

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Теми: Новини ООС
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