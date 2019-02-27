На Донбасі від ранку під час обстрілів був поранений український військовий

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Зранку 27 лютого бойовики двічі обстріляли українські позиції

На Донбасі внаслідок обстрілів бойовиків від початку доби середи, 27 лютого, один український військовий дістав поранення. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-центр операції Об'єднаних сил (ООС).

Зазначається, що противник від початку поточної доби двічі обстріляв наші позиції у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":

з мінометів калібру 120 мм та ручних протитанкових гранатометів - у районі населеного пункту Водяне;

зі стрілецької та снайперської зброї - поблизу села Гнутове.

Що стосується минулої доби, 26 лютого, бойовики 11 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ, при цьому заборонене мінськими угодами озброєння використовувалось дев'ять разів.

"Також російсько-окупаційні війська вели вогонь по позиціях підрозділів Об'єднаних сил із бойових машин піхоти, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - заначили в ООС.

Внаслідок обстрілів троє українських військовослужбовців отримали поранення. Підрозділи ООС відповідали на ворожий вогонь застосуванням усіх наявних чергових вогневих засобів.

"За даними розвідки, 26 лютого було поранено 9 окупантів. Крім того, знищено одну одиницю військової техніки противника", - зазначили в прес-центрі.

Нагадаємо, на Донбасі минулої доби, 26 лютого, внаслідок обстрілів з боку бойовиків троє українських військовослужбовців отримали поранення.