Патруль ОБСЄ потрапив під обстріл в Луганській області

Ілюстративне фото (flickr.com osce_smmu)

Члени патруля СММ ОБСЄ почули близько п'яти пострілів із стрілецької зброї

Вранці 26 лютого патруль СММ ОБСЄ потрапив під обстріл в тимчасово окупованому Золотому-5. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на звіт ОБСЄ.

У звіті говориться, що патруль здійснював моніторинг ситуації з безпекою в районі для забезпечення можливості проведення ремонтних робіт на водопроводі в Золотому-5 (Михайлівці).

"Незважаючи на надані гарантії безпеки, в 12:18 члени патруля СММ, які стояли біля автомобілів, почули близько п'яти пострілів зі стрілецької зброї орієнтовно в 200 м до південного-заходу, а потім - звук від куль, пролетіли приблизно в 10 м над їх головами. Після цього спостерігачі почули і побачили, як кулі потрапили щонайменше одне дерево 5-10 м до південно-сходу від їх розташування", - йдеться у звіті ОБСЄ.

Після цього троє членів патруля сховалися в автомобілі, звідки бачили, що робочі Луганської водопостачальної компанії також сховалися.

"О 12:20 патруль СММ і бригада Луганської водопостачальної компанії покинули цей район. Про поранення або пошкодження майна не повідомлялося. Команда Місії благополучно повернулася на свою базу в н. п. Кадіївка (кол. Стаханов; непідконтрольна уряду, 50 км на захід від Луганська)", - йдеться в звіті.

Нагадаємо, на Донбасі, в результаті обстрілу бойовиків від початку доби в середу, 27 лютого, один український військовий отримав поранення. Відзначається, що противник від початку поточної доби двічі обстріляв наші позиції у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".