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Интервью

На Донбассе ликвидировали четырех снайперов боевиков, - ООС

НовостиПроисшествия    29.05.2018 - 14:50
Иллюстративное фото: снайпер (mil.gov.ua)
Иллюстративное фото: снайпер (mil.gov.ua)

Противник уменьшил применение тяжелого вооружения и увеличил интенсивность снайперского огня

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) в минувшие сутки было ликвидировано четырех снайперов боевиков. Об этом говорится в сообщении штаба ООС.

Отмечается, что противник несколько уменьшил применения тяжелого вооружения, и одновременно увеличил интенсивность ведения снайперского огня.

"Объединенными силами безотлагательно приняты контр снайперские мероприятия. Так, в течение минувших суток была приостановлена деятельность двух снайперских пар противника, действовавших на Мариупольском и Донецком направлениях", - говорится в сообщении.

Также известно, что противник пытался уничтожить опорный пункт Объединенных сил на подступах к Марьинке. Украинские военнослужащие трижды отражали атаки.

Напомним, 26 мая 2018 на Донбассе в районе проведения операции ООС украинские военнослужащие ликвидировали снайпера боевиков. Всего было ликвидировано двух противников и еще четверо ранены.

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Темы: Новости ООС    Теги публикации: снайперы, ООС  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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