На Донбасі КПВВ "Новотроїцьке" закриють на один день

КПВВ 17 березня не працюватиме у зв'язку з реконструкцією

На Донбассе КПВВ "Новотроицкое" 17 марта не будет работать в связи с реконструкцией. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

Сообщается, что в воскресенье, 17 марта, в КПВВ "Новотроицкое" в связи с реконструкцией не будет проводиться пропуск граждан через линию разграничения.

В пресс-центре отметили, что с целью улучшения условий пересечения гражданами линии разграничения продолжаются работы по реконструкции и развитию контрольных пунктов въезда-выезда в Донецкой области. В КПВВ "Новотроицкое" уже смонтированы новые модули для проведения паспортного и фискального контроля, завершено строительство мест укрытия и навесов-накопителей для лиц, пересекающих линию разграничения.

Напомним, председатель делегации Украины в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Евгений Марчук заявил, что украинская власть готова отремонтировать мост на линии разграничения в Станице Луганской в ​​условиях полного установления режима тишины.

Добавим, на КПВВ на Донбассе сегодня, 15 марта, умерли двое граждан Украины. Случаи зафиксированы на КПВВ "Новотроицкое" и "Майорск".

Отметим, что в зоне операции Объединенных сил на Донбассе с утра соблюдается режим прекращения огня. Вчера противник четыре раза открывал огонь по позициям украинских войск в районе населенных пунктов Богдановка, Травневое, Луганское и Катериновка. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.