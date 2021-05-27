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Єрмак про переговори щодо Донбасу: ми не зупинимося, тому що немає іншої альтернативи

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Четвер 27 травня 2021 20:31
Єрмак про переговори щодо Донбасу: ми не зупинимося, тому що немає іншої альтернативи Фото: керівник офісу президента Андрій Єрмак (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Керівник офісу президента Андрій Єрмак провів зустріч з генсеком ОБСЄ Хельгою Марією Шмід. В ході зустрічі сторони обговорили ситуацію на Донбасі і хід роботи місії ОБСЄ в Україні.

Про це повідомляє прес-служба офісу президента.

Єрмак зазначив, що Україна поки не змогла узгодити спільну заяву про повернення до режиму повного припинення вогню.

"Хочу вас запевнити, що Україна не зупиниться ні на хвилину в продовженні роботи, оскільки це стосується життя наших людей і безпеки нашої землі", - заявив він.

Крім того, Єрмак повідомив, що українська сторона акцентує увагу на проблемах на Донбасі, зокрема, в перешкоджанні бойовиків в роботі місії ОБСЄ, під час переговорів на всіх міжнародних майданчиках.

Він додав, що можливості вирішення проблем зростуть при дотриманні режиму припинення вогню.

"Ми не зупинимося, у нас немає іншої альтернативи, і ми повинні припинити цю війну і повернути наші території. Навіть якщо необхідно буде зробити тисячу спроб і тільки одна з них отримає шанс досягти результату", - додав керівник офісу президента.

Нагадаємо, сьогодні на Донбасі від пострілу снайпера проросійських бойовиків загинув український військовий.

Раніше повідомлялося, що глава української делегації Леонід Кравчук заявив, що переговори ТКГ по Донбасу потрібно перенести з Білорусі до Швейцарії або Фінляндії.

Водночас міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що не Кравчуку вирішувати питання перенесення Мінського майданчика.

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