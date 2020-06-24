На Донбасі десяткам людей довелося ночувати на пункті пропуску

Вчора лінію розмежування у Донецькій області не змогли перетнути 42 людини. Цим громадянам довелося ночувати на контрольному пункті в'їзду та виїзду "Новотроїцьке".

Про це повідомляє обласне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Facebook.

За даними рятувальників, вчора до них за допомогою звернулася група людей, серед яких було шестеро дітей. Їх розмістили у спеціальному модулі, який додатково встановили на КПВВ.

"Усі заходи з надання допомоги громадянам надаються з урахуванням карантинних обмежень. Регулярно здійснюється санітарна обробка намету та модулю, дотримується соціальна дистанція", - додали в ДСНС.

Зазначимо, з української сторони пункти пропуску запрацювали ще 10 червня, однак бойовики відмовляють повністю відновлювати роботу своїх блокпостів. Наприклад, у Луганській області працює лише пункт пропуску "Станиця Луганська".

Нагадаємо, 22 червня окупаційні сили відновили роботу пункту пропуску "Новотроїцьке", але продовжують блокувати пропуск через КПВВ "Мар'їнка".

Перед цим бойовики заявляли про готовність відновити пропуск через лінію розмежування поблизу КПВВ "Новотроїцьке", але лише в односторонньому порядку.

Крім того, найманці обмежили пропуск людей через пункти пропуску в Луганській області.