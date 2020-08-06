На Донбасі за день не зафіксовано жодного обстрілу

Фото: українські військові (facebook.com pressjfo news)

Сьогодні режим припинення вогню дотримується повною мірою

Режим припинення вогню на Донбасі сьогодні, 6 серпня, дотримується повною мірою. Протягом дня не зафіксовано жодного обстрілу.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру штабу операції Об'єднаних сил (ООС) в Facebook.

Повідомляється, що українська сторона дотримується повного і всеосяжного режиму припинення вогню.

"З початку поточної доби на ділянках відповідальності наших підрозділів, що виконують завдання в районі проведення операції, обстрілів з боку супротивника не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

Також у штабі додали, що вже одинадцяту добу поспіль після оголошення режиму припинення вогню немає бойових втрат і поранень серед особового складу Об'єднаних сил.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський, коментуючи порушення режиму "тиші" на Донбасі заявив, що в цьому питанні багато питань і проблем.

Угода про повне припинення вогню на Донбасі набула чинності 27 липня; при цьому сторони можуть відкривати вогонь у відповідь в разі наступальних дій, попередньо проінформувавши місію ОБСЄ і Тристоронню контактну групу.