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На Донбасі за день поранений український військовий


Бойовики за день 3 рази обстріляли позиції українських військових

Боевики за день, 1 марта, 3 раза открывали огонь по позициям украинских военных в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС на странице в Facebook.

Как отмечается, боевики 2 раза применяли вооружение, запрещенное минскими договоренностями.

В полосе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" оккупанты открывали огонь в районе населенного пункта Пески - из минометов калибра 82 мм.

В полосе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник дважды обстрелял наши позиции:

  • из минометов 120-го калибра - вблизи поселка Новолуганське;
  • из гранатометов различных систем и стрелкового оружия – в районе населенного пункта Шумы.

"В результате обстрелов один наш защитник был ранен", - говорится в сообщении.

Напомним, военнослужащие подразделения операция Объединенных сил сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) типа "Элерон" российских оккупационных войск.

Отметим, боевики в ночь на п'пятницу со стороны с. Калиновое (территория временно подконтрольная "ЛНВ") из минометов калибра 120 мм обстреляли с. Троицкое Попаснянского района Луганской области.

 

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