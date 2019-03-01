На Донбасі за день поранений український військовий

Бойовики за день 3 рази обстріляли позиції українських військових
Бойовики за день, 1 березня, 3 рази відкривали вогонь по позиціям українських військових в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ООС на сторінці у Facebook.
Як зазначається, бойовики 2 рази застосувавали озброєння, заборонене мінськими домовленостями.
У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти відкривали вогонь у районі населеного пункту Піски - з мінометів калібру 82 мм.
У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник двічі обстріляв наші позиції:
"В результаті обстрілів один наш захисник був поранений", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, військовослужбовці підрозділу операція Об'єднаних сил збили безпілотний літальний апарат (БПЛА) типу "Елерон" російських окупаційних військ.
Зазначимо, бойовики в ніч на п'ятницю з боку с. Калинове (територія тимчасово підконтрольна "ЛНР") з мінометів калібру 120 мм обстріляли с. Троїцьке Попаснянського району Луганської області.