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На Донбасі за день поранений український військовий

Новини » Надзвичайні події    01.03.2019 - 18:21
На Донбасі за день поранений український військовий
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Бойовики за день 3 рази обстріляли позиції українських військових

Бойовики за день, 1 березня, 3 рази відкривали вогонь по позиціям українських військових в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ООС на сторінці у Facebook.

Як зазначається, бойовики 2 рази застосувавали озброєння, заборонене мінськими домовленостями.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти відкривали вогонь у районі населеного пункту Піски - з мінометів калібру 82 мм.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник двічі обстріляв наші позиції:

  • з мінометів 120-го калібру - поблизу селища Новолуганське;
  • з гранатометів різних систем та стрілецької зброї – у районі населеного пункту Шуми.

"В результаті обстрілів один наш захисник був поранений", - йдеться у повідомленні.

На Донбасі за день поранений український військовий

Нагадаємо, військовослужбовці підрозділу операція Об'єднаних сил збили безпілотний літальний апарат (БПЛА) типу "Елерон" російських окупаційних військ.

Зазначимо, бойовики в ніч на п'ятницю з боку с. Калинове (територія тимчасово підконтрольна "ЛНР") з мінометів калібру 120 мм обстріляли с. Троїцьке Попаснянського району Луганської області.

 

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