ЗСУ з початку війни на Донбасі повністю відмовились від радянських радіостанцій

За 4 роки старі засоби радіозв‘язку замінили на новітні цифрові

Збройні сили України (ЗСУ) з початку війни на Донбасі повністю відмовились від використання радіостанцій радянського виробництва та замінили їх на новітні цифрові. Про це сьогодні під час брифінгу повідомив начальник військ зв’язку Збройних сил України - начальник Головного управління зв’язку та інформаційних систем Генерального штабу ЗС України (ЗСУ) Володимир Рапко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, на сьогодні ЗСУ, зокрема, використовують декілька незалежних систем супутникового зв’язку, до складу яких входить понад 1 тис. спеціальних терміналів.

"Всі радіостанції замінені на радіостанції сучасні... Нагальну потребу ми забезпечили", - сказав він.

Як зазначили у прес-службі відомства, за 4 роки у ЗСУ практично вилучено короткохвильові (КХ) та ультракороткохвильові (УКХ) радіозасоби виробництва колишнього СРСР та використовують новітні цифрові радіозасоби і допоміжне обладнання.

Рапко розповів, що нові радіостанції здатні шифрувати зв’язок та протистояти перешкодам шляхом переходу на іншу частоту.

Він зазначив, що укомпклектація українських військ сучасними радіозасобами відбувається за рахунок як державного бюджету України, так і за рахунок матеріально-технічної допомоги від уряду США, Великобританії та Канади.

"Однак, потреба у сучасних засобах радіозв’язку залишається значною, тому вживається низка невідкладних заходів для забезпечення ними частин і підрозділів Збройних сил України. Ми працюємо над повним забезпеченням Збройних сил України найближчим часом", - додав Рапко.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що бойовики на Донбасі продовжують вести повітряну розвідку позицій сил операції об'єднаних сил. Зокрема, за 7 серпня на Донбасі було зафіксовано проліт шести безпілотників.

Зазначимо, за минулу добу на Донбасі обійшлося без втрат у лавах українських військ.