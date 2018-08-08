Близько КПВВ "Маріїнка" прогримів вибух

В результаті вибуху постраждав військовий

Недалеко від контрольного пункту в'їзду/виїзду (КПВВ) "Маріїнка" сьогодні вдень, 8 серпня, пролунав вибух. Про це повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил.

Повідомляється, що орієнтовно в 15:00 неподалік від КПВВ "Маріїнка" пролунав вибух.

Військовослужбовець Краматорського прикордонного загону зі складу Об'єднаних сил підірвався на невідомому вибуховому пристрої. Він отримав множинні осколкові поранення спини і голови. Зараз військового госпіталізували, він отримує спеціалізовану медичну допомогу.

Нагадаємо, сьогодні в Донецькій області на КПВВ "Майорське" прострелили два надувних модуля пункту надання допомоги. Пригода сталася сьогодні вранці 8 серпня 2018 року. На пункті пропуску виявили пошкодження зовнішньої стінки модулів пункту надання допомоги. Повідомлялося, що пошкодження мало наскрізний характер і попередньо - це кульовий отвір. Зараз пошкодження усунуто.