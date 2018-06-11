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На Донбасі за день поранено одного українського військового, - ООС

НовиниНадзвичайні події    11.06.2018 - 18:04
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Бойовики 10 разів обстрілювали українські позиції

У зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі протягом дня, 11 червня 2018 року, поранено одного українського військовослужбовця. Про це йдеться у повідомленні прес-центру ООС у Facebook.

"Упродовж поточної доби, 11 червня, ситуація в районі проведення операції об’єднаних сил залишається контрольованою. Поточної доби один військовослужбовець отримав поранення та був евакуйований до медичного закладу. Втрати російсько-окупаційних військ уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, протягом дня бойовики 10 разів обстрілювали українські позиції. Зокрема ,обстріли велися в районах Новотошківського, Пісків, Новозванівки, Водяного та Гнутового. 

"Окупанти намагалися вести снайперський вогонь в районі населеного пункту Тарамчук, що на Маріупольському напрямку. Контрснайперськими заходами українські захисники швидко змусили противника припинити вогонь", - зазначають у штабі.

 

Зведення станом на 18:00 11 червня 2018 року #ООС #операція_ОС #вечірнє_зведення Упродовж поточної доби, 11 червня,...

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation 11 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що минулої доби на Донбасі було поранено трьох українських військових.

З квітня 2014 на Донбасі зникли або були викрадені до 4 тис. осіб, - правозахисники На Донбасі за добу ліквідовано 3 бойовиків, ще 7 поранено, - ООС
Теги публікації: Донбас, ООС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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