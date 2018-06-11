На Донбасі за день поранено одного українського військового, - ООС

Бойовики 10 разів обстрілювали українські позиції

У зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі протягом дня, 11 червня 2018 року, поранено одного українського військовослужбовця. Про це йдеться у повідомленні прес-центру ООС у Facebook.

"Упродовж поточної доби, 11 червня, ситуація в районі проведення операції об’єднаних сил залишається контрольованою. Поточної доби один військовослужбовець отримав поранення та був евакуйований до медичного закладу. Втрати російсько-окупаційних військ уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, протягом дня бойовики 10 разів обстрілювали українські позиції. Зокрема ,обстріли велися в районах Новотошківського, Пісків, Новозванівки, Водяного та Гнутового.

"Окупанти намагалися вести снайперський вогонь в районі населеного пункту Тарамчук, що на Маріупольському напрямку. Контрснайперськими заходами українські захисники швидко змусили противника припинити вогонь", - зазначають у штабі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що минулої доби на Донбасі було поранено трьох українських військових.