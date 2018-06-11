На Донбассе за день ранен один украинский военный, - ООС

Боевики 10 раз обстреливали украинские позиции

В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе в течение дня, 11 июня 2018 года, ранен один украинский военнослужащий. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

"На протяжении текущих суток, 11 июня, ситуация в районе проведения операции объединенных сил остается контролируемой. За текущие сутки один военнослужащий получил ранение и был эвакуирован в медицинское учреждение. Потери российско-оккупационных войск уточняются", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в течение дня боевики 10 раз обстреливали украинские позиции. В частности, обстрелы велись в районах Новотошковського, Песков, Новозвановки, Водяного и Гнутово.

"Оккупанты пытались вести снайперский огонь в районе населенного пункта Тарамчук, что на Мариупольском направлении. Контрснайперськими мерами украинские защитники быстро заставили противника прекратить огонь", - отмечают в штабе.

Сводка по состоянию на 18:00 11 июня 2018 года #ООС #операція_ОС #вечірнє_зведення в Течение текущих суток, 11 июня,... Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces 11 июня 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось, что за прошедшие сутки на Донбассе были ранены трое украинских военных.