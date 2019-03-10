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На Донбасі за день не постраждав жоден український військовий

Новини » Надзвичайні події    10.03.2019 - 18:27
На Донбасі за день не постраждав жоден український військовий
Ілюстративне фото (facebook.com/28brigade)

Сьогодні вдень порушень режиму припинення вогню не зафіксовано

Ситуація на Донбасі протягом поточної доби, 10 березня, залишалася спокійною, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.

Повідомляється, що ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських захисників.

Нагадаємо, що з початку доби, 10 березня 2019, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі обстрілів з боку російських окупаційних військ не зафіксовано.

Протягом минулої доби російські окупаційні війська 3 рази обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил на Донбасі. При цьому ворог двічі використовував заборонене мінськими угодами озброєння. Втрат серед українських військових 9 березня зафіксовано не було.

Як повідомляло РБК-Україна, контрольні пункти в'їзду-виїзду на Донбасі протягом 9 березня перетнули 23,2 тис. осіб і 2,9 тисячі транспортних засобів.

Крім того, 9 березня українські військові затримали бойовика "ЛНР", який заявив про бажання перейти на бік України. У затриманого виявили автомат АК-74, військовий квиток "ЛНР", виданий в місті Алчевську, грошові знаки банку Росії, відпускний квиток, довідку про лікування в медичній роті військової частини Л 74347 та інші документи.

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Теми: Новини ООС
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