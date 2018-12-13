На Донбасі за день загинув один український військовий

Фото: українські військові (facebook.com/ato news)

Протягом дня бойовики дев'ять разів обстрілювали позиції українських військових

У зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за день, 13 грудня 2018 року, внаслідок бойових дій загинув один український військовий. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-центру ООС у Facebook.

Як зазначається, протягом дня бойовики дев'ять разів обстрілювали позиції українських військових. Зокрема, двічі бойовики використовували заборонене мінськими угодами озброєння. Так, з забороненого міномету бойовики обстрілювали українські позиції поблизу селища Гнутове.

Крім того, з гранатометів, кулеметів і стрілецької зброї бойовики вели вогонь в районі населених пунктів Мар'їнка, Красногорівка, а також в районі населеного пункту Лебединське.

"Від ворожої кулі снайпера один військовослужбовець об'єднаних сил загинув. Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 12 грудня на Донбасі обійшлося без втрат у лавах українських військ. Крім того, повідомлялося, що сьогодні представники "ДНР" передали українській стороні 13 в'язнів, які висловили бажання відбувати покарання на території, підконтрольній Україні.