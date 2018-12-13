На Донбассе за день погиб один украинский военный

Фото: украинские военные (facebook.com/ato news)

В течение дня боевики девять раз обстреливали позиции украинских военных

В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за день, 13 декабря 2018 года, в результате боевых действий погиб один украинский военный. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-центра ООС в Facebook.

Как отмечается, в течение дня боевики девять раз обстреливали позиции украинских военных. В частности, дважды боевики использовали запрещенное минскими соглашениями вооружение. Так, из запрещенного миномета боевики обстреливали украинские позиции вблизи поселка Гнутово.

Кроме того, из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия боевики вели огонь в районе населенных пунктов Марьинка, Красногоровка, а также в районе населенного пункта Лебединское.

"От вражеской пули снайпера один военнослужащий объединенных сил погиб. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что 12 декабря на Донбассе обошлось без потерь в рядах украинских войск. Кроме того, сообщалось, что сегодня представители "ДНР" передали украинской стороне 13 заключенных, которые выразили желание отбывать наказание на территории, подконтрольной Украине.