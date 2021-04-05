ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

На Донбасі за день одне порушення "тиші": застосовувалася стрілецька зброя

Новость на русском → Донбас, Понеділок 05 квітня 2021 18:17
На Донбасі за день одне порушення "тиші": застосовувалася стрілецька зброя Фото: український військовий на Донбасі (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Протягом дня ситуація на Донбасі була напруженою, бойовики здійснили один обстріл зі стрілецької зброї. Втрат серед українських військових немає.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру операції Об'єднаних сил (ООС) в Facebook.

Повідомляється, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", недалеко від населеного пункту Новоолександрівка противник відкривав вогонь із стрілецької зброї.

"Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних сил України немає. Обстановка в районі проведення операції Об'єднаних сил і надалі контрольована українським воїнами", - відзначили в штабі.

Крім того, піротехніки сьогодні розмінували більше 2 гектарів території та передали на знищення 133 вибухонебезпечних предмети.

Нагадаємо, раніше в Кремлі заявили, що загострення на Донбасі пов'язано з нібито "малоконтрольованими перестрілками". При цьому в черговий раз Москва звинуватила в ескалації українську сторону.

Також сьогодні стало відомо, що найближчим часом пройдуть тристоронні переговори щодо Донбасу між лідерами України, Німеччини та Франції.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події Донбас бойовики ООС
NEWS
Степанов: цього тижня підпишемо контракт на велику кількість COVID-вакцин
Степанов: цього тижня підпишемо контракт на велику кількість COVID-вакцин
DAILY
Зміна курсу. Як Тимошенко і "Батьківщина" хочуть повернутися до влади
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Зміна курсу. Як Тимошенко і "Батьківщина" хочуть повернутися до влади