На Донбасі за день одне порушення "тиші": застосовувалася стрілецька зброя

Протягом дня ситуація на Донбасі була напруженою, бойовики здійснили один обстріл зі стрілецької зброї. Втрат серед українських військових немає.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру операції Об'єднаних сил (ООС) в Facebook .

Крім того, піротехніки сьогодні розмінували більше 2 гектарів території та передали на знищення 133 вибухонебезпечних предмети.

"Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних сил України немає. Обстановка в районі проведення операції Об'єднаних сил і надалі контрольована українським воїнами", - відзначили в штабі.

Повідомляється, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", недалеко від населеного пункту Новоолександрівка противник відкривав вогонь із стрілецької зброї.

Нагадаємо, раніше в Кремлі заявили, що загострення на Донбасі пов'язано з нібито "малоконтрольованими перестрілками". При цьому в черговий раз Москва звинуватила в ескалації українську сторону.

Також сьогодні стало відомо, що найближчим часом пройдуть тристоронні переговори щодо Донбасу між лідерами України, Німеччини та Франції.