На Донбасі за день обійшлось без втрат серед українських військових

З початку поточної доби бойовики сім разів порушували режим припинення вогню, із них двічі - із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Операції об'єднаних сил (ООС) у Facebook.

Збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях українських підрозділів мінометів калібру 82 мм, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Обстріли зафіксовано біля села Миколаївка, Водяне, Піски, Лебединське, Широкине, Новоселівка-2.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються.

РБК-Україна писало, що вечері 16 квітня бойовики обстріляли з міномету селище Трьохізбенка у Луганській області з міномету калібру 120 мм зі сторони території тимчасово підконтрольній незаконним збройним формуванням так званої "ЛНР".

Нагадаємо, що у зоні операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі в результаті обстрілів минулої доби поранено двох військових.