Бойовики порушують режим роботи КПВВ по всій лінії розмежування

Фото: КПВВ (facebook.com/DPSUkraine)

Бойовики створюють потенційну загрозу для життя і здоров'я громадян, направляючи їх через лінію розмежування в темний час доби

Провокації російсько-окупаційних військ на Донбасі порушують режим роботи КПВВ по всій лінії розмежування. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України (ДПСУ).

Незважаючи на встановлений режим роботи контрольних пунктів в'їзду-виїзду, російські збройні формування продовжують створювати потенційну загрозу для життя і здоров'я громадян, направляючи їх через лінію розмежування в темний час доби.

Таким чином, порушуючи взяті на себе зобов'язання бойовики, діючи в умовах грубого порушення прав людини, уповільнюють пропуск громадян через лінію розмежування в певний час роботи КПВВ і здійснюють значне накопичення громадян і транспорту на тимчасово окупованій території України.

Зокрема, після закінчення визначеного графіком часу роботи контрольних пунктів бойовики, загострюючи ситуацію безпеки в рамках дорожніх коридорів, пропускають відразу велику кількість цивільних осіб

Вчора такі провокаційні дії бойовиків мали місце у всіх контрольних пунктах в'їзду-виїзду. Зокрема, о 17:00 з тимчасово окупованої території України відразу прибула значна кількість громадян та автомобілів. Під час спілкування з громадянами, прикордонники з'ясували, що окупаційні війська навмисне тримали людей на своїх блок-постах.

Враховуючи темний час доби і потенційну небезпеку, що походить від систематичного порушення режиму припинення вогню російськими збройними формуваннями, за рішенням командувача операції Об'єднаних сил роботу КПВВ було продовжено.

Нагадаємо, увечері 10 грудня бойовики обстріляли прикордонників на блокпосту перед контрольним пунктом в'їзду-виїзду "Маріїнка" під Донецьком.