На Донбасі за день обійшлося без втрат серед українських військових, - ООС

Фото: українські військові (turchynov.com)

Протягом дня бойовики 5 разів обстрілювали позиції українських військових на Донбасі

У зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за день, 7 грудня 2018 року, жоден український військовий не загинув та не отримав поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-центру ООС у Facebook.

Як зазначається, протягом дня бойовики 5 разів обстрілювали позиції українських військових на Донбасі. Зокрема, неподалік Тарамчука бойовики відкривали прицільний вогонь зі стрілецької зброї та кулеметів великого калібру. У районі Пісків, Чермалика і Гнутового бойовики обстрілювали позиції ООС з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї. А поблизу Зайцевого бойовики застосовували озброєння БМП і підствольні гранатомети.

"Ситуація в районі проведення операції залишається під контролем - у ході бойових дій жоден військовослужбовець об'єднаних сил не постраждав", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксували влучання боєприпасів в житлові будинки в Чермалику (Донецька область) унаслідок обстрілів бойовиків.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що за даними української сторони СЦКК, бойовики на Донбасі маскують свої дії в районі Станиці Луганської під обстріли підрозділів Збройних сил України.