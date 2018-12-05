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СЦКК: бойовики маскують свої дії в районі Станиці Луганської під обстріли ЗСУ

Новини » Надзвичайні події    05.12.2018 - 17:25
СЦКК: бойовики маскують свої дії в районі Станиці Луганської під обстріли ЗСУ
Ілюстративне фото (Spencer Platt/Getty Images)

Місія ОБСЄ зафіксувала в Станиці Луганській чергову провокацію з боку бойовиків

За даними української сторони СЦКК, бойовики на Донбасі маскують свої дії в районі Станиці Луганської під обстріли підрозділів Збройних сил України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-центру операції об'єднаних сил (ООС) у Facebook.

"Збройні формування Російської Федерації продовжують порушувати режим припинення вогню та не припиняють маскувати свої дії на ділянках розведення в районі Станиці Луганської та Золотого під обстріли підрозділів ЗСУ", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, місія ОБСЄ зафіксувала в Станиці Луганській чергову провокацію: розрив двох снарядів, які були оцінені як постріли з ручного протитанкового гранатомета або безвідкатної гармати, а у Золотому зафіксовано розрив одного снаряду.

Крім того, місія ОБСЄ зафіксувала в районі Станиці Луганської свіжу пробоїну на дерев'яній конструкції зламаної секції моста в Станиці Луганській, приблизно за 30 м на північ від передової позиції бойовиків.

"Це далеко не перший випадок, коли збройні формування Російської Федерації здійснюють навмисні пошкодження ділянок на непідконтрольній Уряду України території, намагаючись створити враження, що вони були спричинені в результаті обстрілів з боку Збройних сил України", - йдеться у повідомленні.

СЦКК: бойовики маскують свої дії в районі Станиці Луганської під обстріли ЗСУ

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за минулу добу, 4 грудня, загинув один український військовий, ще троє отримали поранення.

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