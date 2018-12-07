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На Донбассе за день обошлось без потерь среди украинских военных, - ООС

Новости » Происшествия    07.12.2018 - 18:39
На Донбассе за день обошлось без потерь среди украинских военных, - ООС
Фото: украинские военные (turchynov.com)

В течение дня боевики 5 раз обстреливали позиции украинских военных на Донбассе

В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за день, 7 декабря 2018 года, ни один украинский военный не погиб и не получил ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-центра ООС в Facebook.

Как отмечается, в течение дня боевики 5 раз обстреливали позиции украинских военных на Донбассе. В частности, неподалеку от Тарамчука боевики открывали прицельный огонь из стрелкового оружия и пулеметов крупного калибра. В районе Песков, Чермалыка и Гнутово боевики обстреливали позиции ООС из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. А вблизи Зайцево боевики применяли вооружение БМП и подствольные гранатометы.

"Ситуация в районе проведения операции остается под контролем - в ходе боевых действий ни один военнослужащий объединенных сил не пострадал", - говорится в сообщении.

На Донбассе за день обошлось без потерь среди украинских военных, - ООС

Напомним, ранее сообщалось, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала попадание боеприпасов в жилые дома в Чермалыке (Донецкая область) в результате обстрелов боевиков.

Ранее РБК-Украина сообщало, что по данным украинской стороны СЦКК, боевики на Донбассе маскируют свои действия в районе Станицы Луганской под обстрелы подразделений Вооруженных сил Украины.

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