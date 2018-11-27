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КПВВ на Донбасі 1 грудня перейдуть на зимовий графік роботи

Новини » Суспільство    27.11.2018 - 17:57
КПВВ на Донбасі 1 грудня перейдуть на зимовий графік роботи
Фото: КПВВ "Мар'їнка" (facebook.com/pressjfo.news)

Із 1 грудня КПВВ працюватимуть на дві години менше

Контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на лінії розмежування на Донбасі у суботу, 1 грудня, переходять на зимовий графік роботи. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення прес-центру Операції об'єднаних сил.

Відтак, з 1 грудня перевірочні та перепускні заходи на КПВВ проходитимуть з 8:00 до 17:00.  У новому режимі працюватимуть контрольні пункти на автомобільних шляхах: 

  • дорожній коридор "Стаханов - Золоте - Гірське - Лисичанськ" - КПВВ "Золоте";
  • дорожній коридор "Горлівка - Бахмут" -  КПВВ "Майорське";
  • дорожній коридор "Донецьк - Курахове" - КПВВ "Мар’їнка";
  • дорожній коридор "Донецьк - Маріуполь (через Маріуполь)" - КПВВ "Новотроїцьке";
  • дорожній коридор "Новоазовськ - Покровськ - Талаківка - Маріуполь" - КПВВ "Гнутове" (с. Піщевик);
  • дорожній коридор "Станиця Луганська - Щастя - Новоайдар" - КПВВ "Станиця Луганська".

Зазначається, що перехід відбудеться на підставі розпорядження командувача об’єднаних сил генерал-лейтенанта Сергія Наєва від 27.11.2018 та на виконання вимог пункту 3.1 розділу ІІІ Тимчасового порядку контролю за переміщенням осіб через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей від 14.04.2017 № 222-ог.

До цього КПВВ працювали у літньому графіку роботи - з 6:00 до 20:00.

Нагадаємо, за минулу добу, 26 листопада, контрольні пункти в'їзду-виїзду на Донбасі перетнули 39,6 тисяч осіб

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