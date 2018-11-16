Бойовики ховають зброю від безпілотників ОБСЄ біля Пісків, - штаб

Ілюстративне фото (flickr.com/osce.smmu)

З цієї зброї окупанти відкривають вогонь вночі, коли безпілотники ОБСЄ перестають літати

Бойовики ховають зброю біля селища Піски неподалік Донецька від представників Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-центру Операції об'єднаних сил у Facebook.

Як зазначається, зброю окупанти переховують у денний час, а вночі стріляють з неї по позиціях українських військових.

"Тут частенько літають безпілотники ОБСЄ, і тоді, ворог навіть не виходить з бліндажів, ховають зброю. Проте, ближче до вечора, коли іноземна місія прибирає літальні апарати, вони відкривають вогонь. І так, практично, щодня", - розповів військовослужбовець із позивним "Іванич".

ВОРОГ ХОВАЄ ЗБРОЮ ВІД БЕЗПІЛОТНИКІВ «ОБСЄ» ВОРОГ ХОВАЄ ЗБРОЮ ВІД БЕЗПІЛОТНИКІВ «ОБСЄ» #OOC #операція_ОС Одне з найближчих прифронтових сіл до Донецька – Піски. Довкола нього – надійна оборона воїнів Об’єднаних сил. Позиції міцні та непрохідні для ворога та ще й під наглядом спостерігачів місії ОБСЄ. - Тут частенько літають безпілотники ОБСЄ, і тоді, ворог навіть не виходить з бліндажів, ховають зброю, - каже український захисник з позивним «Іванич». – Проте, ближче до вечора, коли іноземна місія прибирає літальні апарати, вони відкривають вогонь. І так, практично, щодня. Разом переможемо! Слава Україні! Мобільна прес-група ОТУ «Схід» м. Авдіївка Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation П'ятниця, 16 листопад 2018 р.

Нагадаємо, з початку доби до обіду 16 листопада 2018 року обстрілів з боку проросійських бойовиків не зафіксовано.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що за даними української розвідки, РФ випробовує на окупованому Донбасі новітні засоби зв’язку. Зокрема, випробовує комплекси радіоелектронної боротьби (РЕБ) та радіоелектронної розвідки (РЕР). Також перевіряють комплекси “Реппелент-1” та “Силок” щодо їх можливостей з протидії безпілотним літальним апаратам.

Крім того, відповідно до звіту Спецільної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ, опублікованого 13 листопада, на тимчасово окупованій території патрулі місії зафіксували розміщення важкого озброєня з порушенням ліній відведення. Безпілотники місії зафіксували танки та гаубиці бойовиків.