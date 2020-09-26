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В полоні на Донбасі утримують 235 українців, - омбудсмен

Київ, Субота 26 вересня 2020 08:10
В полоні на Донбасі утримують 235 українців, - омбудсмен
Фото: Людмила Денісова (РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

У полоні на території тимчасово окупованих Донецької і Луганської областей наразі перебувають 235 громадян України. Ще 112 українців утримують у місцях несвободи на території РФ.

Про це повідомила омбудсмен Людмила Денісова в Facebook.

Вона нагадала, що наразі Російською Федерацією за політичними мотивами переслідується 134 громадянина України.

"112 незаконно утримуються у місцях позбавлення волі на території РФ та тимчасово окупованого Криму. 235 наших співгромадян перебувають у полоні на території тимчасово окупованих Донецької і Луганської областей", - повідомила вона.

Раніше повідомлялося, що Україна передала ОБСЄ список на обмін полоненими з Росією і підконтрольними їй бойовиками.

РБК-Україна писало, що Росія та підконтрольні їй терористичні організації "ДНР" та "ЛНР" блокують процес обміну полоненими. Окупанти вимагають змінити постанову Верховної ради про місцеві вибори в Україні.

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