ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Бойовики на Донбасі залучають російських снайперів, - розвідка

Новини » Надзвичайні події     30.01.2020 - 13:44
Бойовики на Донбасі залучають російських снайперів, - розвідка
Ілюстративне фото (facebook.com-93OMBR)

Окупанти намагаються деморалізувати підрозділи Об'єднаних сил

Окупаційні війська на Донбасі залучають до бойових дій проти українських військових снайперів, які прибувають з Російської Федерації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Міністерства оборони України.

За даними розвідки, окупанти активно застосовують російських снайперів на передових позиціях на Авдіївському, Бахмутському, Торецькому, Сєвєродонецькому, Попаснянському та Маріупольському напрямках.

"Російсько-окупаційне командування залучає додаткові снайперські пари, які не належать до штатних підрозділів 1, 2 АК та прибувають на тимчасово окуповану територію у Донецькій та Луганській областях з території Росії через неконтрольовані ділянки кордону", - розповіли у відомстві.

Зазначається, що бойовики намагаються деморалізувати українських військових, завдати втрат та спровокувати вогонь у відповідь.

Нагадаємо, раніше в розвідці повідомляли, що окупаційні сили посилюють мотострілецькі підрозділи бойовиків танками та артилерійськими установками. Посилення бойовиків відбувається в ході планової ротації. Також окупанти відпрацьовують перехід від оборони до наступу.

Також РБК-Україна писало, що сьогодні, 30 січня, в зоні проведення ООС на Донбасі було поранено одного українського військового. Російські найманці двічі відкривали вогонь по позиціям Об'єднаних сил, застосовуючи при цьому міномети.

Україна розповіла в ОБСЄ про російські протипіхотні міни на Донбасі Спецпредставник ОБСЄ в ТКГ закликала до дотримання перемир'я на Донбасі
Новини України Російська ФедераціяДонбасснайперы
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся