Бойовики на Донбасі залучають російських снайперів, - розвідка

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Окупанти намагаються деморалізувати підрозділи Об'єднаних сил

Окупаційні війська на Донбасі залучають до бойових дій проти українських військових снайперів, які прибувають з Російської Федерації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Міністерства оборони України.

За даними розвідки, окупанти активно застосовують російських снайперів на передових позиціях на Авдіївському, Бахмутському, Торецькому, Сєвєродонецькому, Попаснянському та Маріупольському напрямках.

"Російсько-окупаційне командування залучає додаткові снайперські пари, які не належать до штатних підрозділів 1, 2 АК та прибувають на тимчасово окуповану територію у Донецькій та Луганській областях з території Росії через неконтрольовані ділянки кордону", - розповіли у відомстві.

Зазначається, що бойовики намагаються деморалізувати українських військових, завдати втрат та спровокувати вогонь у відповідь.

Нагадаємо, раніше в розвідці повідомляли, що окупаційні сили посилюють мотострілецькі підрозділи бойовиків танками та артилерійськими установками. Посилення бойовиків відбувається в ході планової ротації. Також окупанти відпрацьовують перехід від оборони до наступу.

Також РБК-Україна писало, що сьогодні, 30 січня, в зоні проведення ООС на Донбасі було поранено одного українського військового. Російські найманці двічі відкривали вогонь по позиціям Об'єднаних сил, застосовуючи при цьому міномети.