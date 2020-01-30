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Бойовики на Донбасі застосували заборонену зброю

Новини » Надзвичайні події     30.01.2020 - 18:24
Бойовики на Донбасі застосували заборонену зброю
Ілюстративне фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

В результаті обстрілу український військовий отримав поранення

З початку поточної доби, 30 січня, в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі, в результаті чого один військовослужбовець отримав поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС Facebook.

Як повідомляється, противник обстрілював українські позиції з заборонених мінськими домовленостями ствольної артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник здійснив обстріл поблизу населеного пункту Березове.

Також бойовики тричі обстріляли Новотошківське, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

"Українські захисники давали адекватну відповідь з дозволеного озброєння, змушуючи супротивника припиняти обстріли. Сьогодні, 30 січня, в результаті обстрілу ворожих один український захисник отримав поранення", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 29 січня в районі проведення ООС на Донбасі були зафіксовані 9 обстрілу українських позицій з боку бойовиків. Російські найманці застосовували міномети 82-го і 120-го калібрів. В результаті ворожої активності жоден український військовий не постраждав.

Також РБК-Україна повідомляло, що 28 січня на Донеччині двоє українських військовослужбовців підірвалися на невстановленому вибуховий пристрій. Військові отримали бойові травми.

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