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ОБСЄ зафіксувала 200 вибухів в Донецькій області

Новини » Надзвичайні події    27.09.2019 - 04:54
ОБСЄ зафіксувала 200 вибухів в Донецькій області
Ілюстративне фото (facebook.com/oscesmm)

ОБСЄ зафіксувала зменшення обстрілів

Спостерігачі ОБСЄ зафіксували в середу близько 200 вибухів у Донецькій області та три вибухи в Луганській області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт СММ ОБСЄ.

Зазначається, що у Донецькій області Місія констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, зафіксувавши тимчасом більше вибухів (близько 200), якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (приблизно 55 вибухів).

Більшість порушень режиму припинення вогню зафіксовано в районах на північний захід від н. п. Горлівка, на південь і південно-південний захід від Донецької фільтрувальної станції, зокрема 3 розриви снарядів на відстані 500 м від камери СММ, а також у районах на південь і південний схід від н. п. Пищевик та на північно-північний схід від н. п. Мар’їнка.

Крім того, у Луганській області зафіксувала три вибухи. Більшість порушень режиму припинення вогню зафіксовано в районах на південно-південний захід від н. п. Кряківка, на південний схід від н. п. Попасна, на південний захід від н. п. Первомайськ, а також на схід від н. п. Золоте.

Раніше повідомлялося, що у районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі 25 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці 32 рази порушили режим припинення вогню, двох військовослужбовців поранено, ще один отримав бойове травмування.

РБК-Україна писало, що спеціальна моніторингова місія ОБСЄ протягом доби 22 вересня зафіксувала 100 вибухів у Донецькій області та пʼять порушень припинення вогню в Луганській.

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