На Донбасі бойовики випустили понад 50 мін, двоє українських військових дістали поранення

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Бойовики обстріляли позиції ЗСУ із мінометів калібру 120 мм та 82 мм і протитанкового ракетного комплексу

На Донбасі, 17 березня збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС.

Зазаначається, що бойовики обстріляли позиції ЗСУ із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було зафіксовано 6 обстрілів:

двічі поблизу Павлополя - з 82-мм мінометів бойовики випустили 5 мін, з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

неподалік населеного пункту Березове - зі станкового протитанкового гранатомета, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

поблизу Старогнатівки - з мінометів калібру 120 мм випустили 18 мін;

неподалік Широкиного - з 82-мм мінометів - 5 мін;

поруч із Славним - з автоматичного станкового гранатомета та великокаліберних кулеметів.

Чотири обстріли було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":

двічі в районі населеного пункту Новолуганське - з 82-мм мінометів - 5 мін, а також з протитанкового ракетного комплексу;

поруч з Оріховим - з мінометів калібру 82 мм бойовики випустили 5 мін;

неподалік Новотошківського - з 82-мм мінометів випустили 15 мін.

Окрім цього, бойовики двічі обстріляли ділянки розведення №3 Богданівка-Петрівське з автоматичного станкового гранатомета та стрілецької зброї.

"Українські захисники вогонь у відповідь не відкривали, дотримуючись режиму тиші. Вчора, 17 березня, внаслідок ворожих обстрілів два військовослужбовці Об'єднаних сил отримали поранення", - зазначили у штабі.

З початку цієї доби російські окупаційні війська один раз зі станкового протитанкового гранатомета обстріляли позиції сил ООС поблизу Мар'їнки.

Нагадаємо, на Донбасі 16 березня в результаті обстрілу з боку збройних формувань Російської Федерації поранений один український військовий. Всього бойовики сім разів порушили режим припинення вогню.

Крім того, 16 березня проросійські бойовики влаштували провокацію на Донбасі з участю одягненого у військовий бушлат громадянина Російської Федерації.