На Донбасі бойовики випустили понад 50 мін, двоє українських військових дістали поранення

Бойовики обстріляли позиції ЗСУ із мінометів калібру 120 мм та 82 мм і протитанкового ракетного комплексу
На Донбасі, 17 березня збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС.
Зазаначається, що бойовики обстріляли позиції ЗСУ із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було зафіксовано 6 обстрілів:
Чотири обстріли було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":
Окрім цього, бойовики двічі обстріляли ділянки розведення №3 Богданівка-Петрівське з автоматичного станкового гранатомета та стрілецької зброї.
"Українські захисники вогонь у відповідь не відкривали, дотримуючись режиму тиші. Вчора, 17 березня, внаслідок ворожих обстрілів два військовослужбовці Об'єднаних сил отримали поранення", - зазначили у штабі.
З початку цієї доби російські окупаційні війська один раз зі станкового протитанкового гранатомета обстріляли позиції сил ООС поблизу Мар'їнки.
Нагадаємо, на Донбасі 16 березня в результаті обстрілу з боку збройних формувань Російської Федерації поранений один український військовий. Всього бойовики сім разів порушили режим припинення вогню.
Крім того, 16 березня проросійські бойовики влаштували провокацію на Донбасі з участю одягненого у військовий бушлат громадянина Російської Федерації.