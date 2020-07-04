На Донбасі бойовики випустили 40 артснарядів, поранений український військовий

На Донбасі 3 липня збройні формування Російської Федерації 20 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілу один український військовий отримав поранення, його евакуйовали до медичного закладу та надали необхідну допомогу.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру ООС у Facebook.

Бойовики застосували заборонені мінськими домовленостями артилерійські системи калібру 122 мм, міномети 120-го та 82-го калібру, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" поблизу Новотошківського окупанти застосували артилерійські системи 122-го калібру, випустивши 40 снарядів.

Бойовики також вели вогонь на поблизу Південного, Залізного, Шумів, Оріхового, Хутор Вільного, Попасної і Катеринівки.

Крім того, збройні формування Російської Федерації відкрили вогонь і по населеному пункту Зайцеве. Внаслідок обстрілу з мінометів 82-го калібру загинула місцева мешканка Бихова Олена Іванівна, 1940-го року народження.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики вели вогонь поблизу Авдіївки, Водяного, Кам’янки, Старогнатівки та Пісків.

Під час обстрілу Авдіївки одна із мін зруйнувала дачний будинок, а від пожежі, яка виникла, загорілася сусідська будівля.

"Для придушення вогневих засобів загарбників наші воїни оперативно застосували штатне озброєння. Відповідь була адекватною – після чого ворог припинив свою активність", - повідомили у штабі ООС.

Від початку поточної доби бойовики один раз порушили режим припинення вогню біля Катеринівки. Вогонь вели з гранатометів різних систем. Втрат серед українських захисників немає.

Нагадаємо, на окупованій частині Луганської області під час навчань у бойовиків розірвався міномет, в результаті чого загинули три людини, ще двоє отримали поранення.

Крім того, 2 липня бойовики десять разів порушили "тишу", поранений військовий.