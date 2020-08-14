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Стало відомо ім'я загиблого військового на Донбасі

Водяне, П'ятниця 14 серпня 2020 16:39
Стало відомо ім'я загиблого військового на Донбасі
Фото: український військовий (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Сергій Похович загинув 13 серпня в результаті підриву автомобіля на невідомий предмет

На Донбасі 13 серпня в результаті підриву автомобіля на невідомий предмет загинув старший сержант Сергій Похович. Він служив у 57-ї окремої мотопіхотної бригади ім. Кошового отамана Костя Гордієнка.

Про це йдеться в повідомленні бригади в Facebook.

Повідомляється, що інцидент стався в районі селища Водяне.

"13 серпня 2020 ми втратили бойового побратима старшого сержанта Сергія Поховича... В результаті підриву транспортного засобу на невідомому вибуховий пристрій, Сергій отримав травми, несумісні з життям", - повідомили в бригаді.

Стало відомо ім'я загиблого військового на Донбасі

Фото: Сергій Похович (facebook.com)

Нагадаємо, "РБК-Україна" писало, що 13 серпня в Донецькій області українські військові підірвалися на невідомому пристрої. В результаті один військовий загинув, ще один отримав поранення і доставлений в лікарню.

Також повідомлялося, що 12 серпня на Донеччині загинув один український військовий, причиною стало необережне поводження зі зброєю.

Зазначимо, з 27 липня, коли на Донбасі почало діяти нове перемир'я, ні один український військовий не загинув і не отримував поранення в результаті обстрілу бойовиків.

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