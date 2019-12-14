На Донбасі бойовики стріляли з гармат БМП, поранений військовий

Протягом минулої доби, 13 грудня, збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, поранення отримав один український військовий. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на операцію Об'єднаних сил у Facebook.

Зазначається, що бойовики використали заборонені мінськими домовленостями міномети калібру 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншої стрілецьку зброю. Зафіксовано і ворожий вогонь з озброєння БМП.

Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська здійснили 5 обстрілів: біля Мар'їнки, Красногорівки, неподалік Павлополя та Березового, біля Кам'янки.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" також зафіксовано 5 ворожих обстрілів: біля Новолуганського, поблизу Миронівського,

неподалік Луганського. Крім того двічі стріляли неподалік Кримського - з мінометів калібру 82 мм, гармат БМП-1, гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру та іншої стрілецької зброї.

"Вчора, 13 грудня, бойову травму внаслідок обстрілів отримав один військовослужбовець Об’єднаних сил", - йдеться в повідомленні.

З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з нашого боку не було.

Нагадаємо, попередньої доби, 12 грудня, російсько-окупаційні війська 8 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Бойовики били з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Також найманці застосовували озброєння БМП.

РБК-Україна писало, що міністр закордонних справ України Вадим Пристайко повідомив, що в Мінську під час засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) 18 грудня буде узгоджена дата припинення вогню на Донбасі.