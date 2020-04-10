На Донбасі бойовики здійснили 10 обстрілів, поранено військового

На Донбасі 10 квітня в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації десять разів порушили режим припинення вогню, у тому числі з використанням заборонених мінськими домовленостями озброєнь. Про це повідомляє прес-центр ООС у Facebook.

Повідомляється, що окупанти застосовували міномети калібру 120 мм і 82 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю. На всі ворожі обстріли Об'єднані сили реагували прицільним вогнем.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник здійснив обстріл поблизу Досвідченого, Красногорівки та Авдіївки.

Також обстріли були зафіксовані неподалік Новозванівки і Новоолександрівки, біля околиць Орехове, поруч з Новотошківське і біля Кримського, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

"Сьогодні, в результаті обстрілу ворожих, отримав поранення один з військовослужбовців збройних сил", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу ситуація на Донбасі різко загострилася - в результаті ворожих обстрілу загинув один український військовий, ще двоє поранені.

Як повідомлялося, в результаті обстрілу загинув механік-водій 93 окремої механізованої бригади "Холодний Яр" 49-річний Олексій Купріков.