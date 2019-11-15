На Донбасі бойовики сім раз обстріляли позиції українських військових

У районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі з початку поточної доби, 15 листопада, збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС.

Як повідомляється, противник обстріляв позиції українських підрозділів з мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

По українських позиціях окупаційні війська здійснили п'ять обстрілів в районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ", а саме двічі неподалік Майорска, поблизу Новотошківского, у Луганського, неподалік Новолуганского.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник здійснив два обстріли по позиціях ОС у Водяного та Лебединського.

"Протягом поточної доби втрат серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 14 листопада на Донбасі в результаті обстрілу з боку бойовиків загинув український військовий. В цілому, збройні формування РФ провели 15 обстрілів, використавши при цьому заборонені мінськими домовленостями міномети калібру 82 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і інше стрілецьку зброю. Також велися обстріл з гармат БМП.

Також РБК-Україна писало, що на дільницях розведення сил і засобів на Донбасі тривають роботи з розмінування та відновлення інфраструктури. 14 листопада було вилучено більше 10 вибухонебезпечних предметів.