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За добу на Донбасі поранено двох українських військових

Новини » Надзвичайні події     01.11.2019 - 07:34
За добу на Донбасі поранено двох українських військових
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Бойовики 15 разів порушили перемир’я

У районі проведення операції Об’єднаних сил 31 жовтня збройні формування Російської Федерації та її найманці 15 разів порушили режим припинення вогню, поранено одного військовослужбовця, ще один отримав бойове травмування. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООС у Facebook.

Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, іншої стрілецької зброї та озброєння БМП.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог здійснив 7 обстрілів: поблизу Новогригорівки і Невельського, неподалік Кам'янки, тричі у районі Водяного, а також біля Лебединського.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 8 обстрілів: неподалік Світлодарська; двічі неподалік Луганського, біля Новолуганського, поблизу Кримського, неподалік Південного, біля Троїцького, поблизу Новотошківського – з мінометів калібру 82 мм.

З початку цієї доби збройні формування Російської Федерації та її найманці в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" обстріляли наші позиції біля Луганського з РПГ, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Нагадаємо, 30 жовтня на Донбасі було зафіксовано вогневу активність ворожих снайперів.

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